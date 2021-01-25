Названы три признака того, что человек уже переболел коронавирусом

Названы три признака того, что человек уже переболел коронавирусом
Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, рассказали, какие симптомы могут оставаться у человека и после болезни.

Часто у переболевших наблюдается отдышка. Она может появиться, если во время болезни было значительное поражение лёгких – из-за фиброза тканей снижается работоспособность органа.

Кроме того, у бывших коронавирусных пациентов могут болеть суставы – это называется артралгия. Также может появиться миалгия – это боли в мышцах и сухожилиях. Она может возникать, если COVID-19 в ходе болезни повредил мышечные волокна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ,ученые получили фотографию нового штамма коронавируса под микроскопом в рамках исследования свойств этого типа ковида. В частности, научные сотрудники изучают структурные особенности штамма, а также его поведения в экспериментах с использованием лабораторных животных.

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