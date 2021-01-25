Названы три признака того, что человек уже переболел коронавирусом

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Если пациент лечится от коронавируса на дому, за бесплатными лекарствами лучше отправить волонтеров, чтобы не покидать квартиру зараженным. Фото: pixabay

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, рассказали, какие симптомы могут оставаться у человека и после болезни.

Часто у переболевших наблюдается отдышка. Она может появиться, если во время болезни было значительное поражение лёгких – из-за фиброза тканей снижается работоспособность органа.

Кроме того, у бывших коронавирусных пациентов могут болеть суставы – это называется артралгия. Также может появиться миалгия – это боли в мышцах и сухожилиях. Она может возникать, если COVID-19 в ходе болезни повредил мышечные волокна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ,ученые получили фотографию нового штамма коронавируса под микроскопом в рамках исследования свойств этого типа ковида. В частности, научные сотрудники изучают структурные особенности штамма, а также его поведения в экспериментах с использованием лабораторных животных.