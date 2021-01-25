«Цветы значения не имеют»: Вишневский требует завести дело о пнувшем женщину в живот полицейском

Петербургский депутат Борис Вишневский обратился в Следственный комитет России после того, как на субботнем несанкционированном митинге полицейский ударил женщину ногой в живот. Парламентарий считает, что такие действия должны быть квалифицированы как тяжкое преступление.

В Петербурге не утихают страсти после незаконной акции, которая прошла в Петербурге в субботу, 23 января. В списке обсуждений – видео с площади Восстания, на котором видно, как один из правоохранителей, задержавших мужчину, с силой ногой бьет в живот женщину, которая попыталась подойти к ним. Петербурженка отлетела на асфальт и ударилась головой.

В воскресенье полицейский в форме пришел в больницу с цветами – извиняться. По его словам, перед происшествием его залили газом, он ничего не видел, и не смог правильно оценить ситуацию. Произошедшее он назвал «личной трагедией». Петербурженка извинения приняла.

Как считает депутат Борис Вишневский, действия полицейского должны расцениваться как превышение должностных полномочий – примирения сторон, добавил парламентарий, по такому вопросу быть не может. Он также отметил, что заявления от потерпевшего для возбуждения уголовного дела не нужно.

«Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела», — заключил Вишневский. Соответствующее обращение он направил в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Отметим, что один правоохранитель лишится работы после инцидента на площади Восстания. Речь идет о сотруднике Росгвардии, который посмотрел видео с пострадавшей на акции петербурженкой и записал свою реакцию на видео. Он посмеялся над пострадавший и заявил: «Нечего стоять у нас на пути».

Как сообщил глава комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн, руководство ведомства приняло решение уволить молодого человека.

Несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли более чем в ста российских городах 23 января. По данным правозащитников в Петербурге задержали 490 человек

Отметим, что по факту препятствования движения в центре Петербурга было возбуждено уголовное дело.