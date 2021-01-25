Инфекционист рассказал, когда снимут ограничения из-за коронавируса

Инфекционист рассказал, когда снимут ограничения из-за коронавируса
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Он считает, что это произойдет к началу лета 2021 года.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда можно будет снимать ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости сегодня, 25 января.

Он отметил, что ограничения ослабят, скорее всего, к началу второго полугодия 2021 года или к началу лета. Именно к тому моменту в обществе будет около 70% вакцинированных и людей, которые переболели и имеют антитела.

Малышев добавил, что маски нужно носить всем – даже тем, кто привился. Все дело в том, что иммунитет пока есть у сравнительно небольшого количества граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы три признака того, что человек уже переболел коронавирусом.

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