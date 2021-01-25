Путин: Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.

По его словам, появилась возможность аккуратно снимать введенные в России из-за коронавируса ограничения, сообщает ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека. Первое место по числу заболевших коронавирусом за сутки у Москвы, где выявили еще 2382 случая заражения. Следом за городом на Неве идет Подмосковье — 1163 новых зараженных. В Ленинградской области за минувшие сутки заразились 219 местных жителей.