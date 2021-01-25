Двух мужчин, находившихся в розыске с 2015 года за разбой, отправили в тюрьму на 5 лет

Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 января, огласили приговор в отношении двух мужчин, которые находились в розыске с 2015 года. Оба отправятся за решетку на пять лет. Об этом сообщается на сайте СК РФ по городу.

Известно, что в 2012 году была создана банда для совершения разбойных нападений с целью хищения имущества. Участники банды придерживались жесткой дисциплины и всегда тщательно готовились к преступлениям. На вооружении у них были автоматы, пистолеты, наган, граната и большое количество патронов. Злоумышленники совершили несколько нападений, однажды им удалось похитить 1 млн 500 тысяч долларов США.

В отношении членов банды в 2015 году возбудили уголовное дело, их объявили в розыск. Поймать их удалось в апреле 2020 года на территории Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге банда серийных автоугонщиков отправится под суд.