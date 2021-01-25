Суд в Петербурге отправил в СИЗО напавшего на полицейских во время несогласованной акции

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге перекрыли мосты перед началом незаконной акции за Навального. Фото: Gazeta.SPb.ru

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти.

Во время несогласованной акции в центре города 23 января мужчина ударил кулаком двух сотрудников ДПС и скрылся, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Инцидент произошел на Сенатской площади. Задержанным оказался 36-летний уроженец Архангельской области

Девятый вину признал. Просил у суда домашний арест.

Напомним, в субботу, 23 января во многих городах России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Сенатской площади во время проведения несанкционированной протестной акции сотрудник ГИБДД сделал замечание одному из участников митинга. В ответ мужчина ударил инспектора кулаком в лицо и скрылся в толпе. После он также ударил коллегу пострадавшего, который пытался задержать хулигана.