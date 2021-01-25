Из-за плюсовой температуры в Петербурге закрыли некоторые катки

Из-за плюсовой температуры в Петербурге закрыли некоторые катки
Каток на Елагином острове. Фото: сайт Центрального парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова

В Петербурге уже несколько дней оттепель. Из-за плюсовой температуры временно закрыли ледовые катки в Планетарии и на Елагином острове.

Каток в Планетарии закрыт с 24 января.

«Большой каток превратился в большое озеро», — сообщили на Елагином острове.

Сообщается, что на территории парка работает каток с искусственным льдом.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура продержится до конца недели. Потом в Петербург должны вернуться легкие морозы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Большой площади в ЦПКиО имени Кирова открылся большой каток с естественным льдом. Об этом сообщается на официальной странице парка «ВКонтакте». Каток будет работать с 10 утра и до 22 вечера без выходных. Вход будет бесплатным.

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