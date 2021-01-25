Жители Ленобласти стали чаще покупать автомобили

Граждане активно пользуются льготными программами и приобретают себе машины.

В Ленинградской области выросли продажи автомобилей благодаря льготным программам, такими как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сегодня, 25 января, сообщили в администрации региона.

В третьем квартале 2020 года было выдано на 7,4% больше автокредитов, чем за аналогичный период 2019 года. Всего за третий квартал было приобретено 6,4 тысячи машин.

Отмечается, что на скидку могут рассчитывать семьи, в которых растет минимум один ребенок, медработники и те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса.

В 2021 году на стимуляцию спроса в отечественной автомобильной промышленности собираются выделить 16 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что составлен рейтинг самых угоняемых автомобилей в России.