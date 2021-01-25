В Стамбуле вооруженный мужчина ранил ножом трех россиян

В Стамбуле вооруженный мужчина ранил ножом трех россиян
Пострадавших госпитализировали. Фото: Pixabay

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян.

Инцидент произошел 24 января вечером в районе Бешикташ, сообщает РИА «Новости».

Нападавший попал на камеры наблюдения.

Пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, нападавший — сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. — ищут. Подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело.

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