В Стамбуле вооруженный мужчина ранил ножом трех россиян

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех россиян.

Инцидент произошел 24 января вечером в районе Бешикташ, сообщает РИА «Новости».

Нападавший попал на камеры наблюдения.

Пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. По предварительной информации, нападавший — сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. — ищут. Подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе полицейские задержали мужчину, который обвиняется в убийстве своей жены. Возбуждено уголовное дело.