Золков станет председателем комитета цифрового развития Ленобласти

Золков станет председателем комитета цифрового развития Ленобласти
Золков займетдолжностьс26 января. Фото: администрация Ленобласти

Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор региона.

Стало известно, кто займет должность председателя комитета цифрового развития Ленинградской области. С 26 января пост получит Денис Золков, который до этого являлся исполнявшим обязанности председателя ведомства. Об этом сообщили в региональной администрации.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, чем занимается Трамп после ухода с поста президента. Как сообщил Daily Mail, позже Трампа отвезли в резиденцию Мар-а-Лаго, у которой собрались его сторонники.

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денис золков ленинградская область


 

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