Золков станет председателем комитета цифрового развития Ленобласти

Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор региона.

Стало известно, кто займет должность председателя комитета цифрового развития Ленинградской области. С 26 января пост получит Денис Золков, который до этого являлся исполнявшим обязанности председателя ведомства. Об этом сообщили в региональной администрации.

Отмечается, что соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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