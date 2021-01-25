В результате пожара на Искровском пострадала женщина

После пожара на Искровском госпитализирована женщина Пожар на Искровском. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

После пожара на Искровском госпитализирована женщина Пожар на Искровском. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В понедельник, 25 января, в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о пожаре в доме 4 по Искровскому проспекту поступило около 16:00.

Возгоранию в 10-этажном доме 2-й степени огнестойкости присвоили номер сложности №1, сообщили в ГУ МЧС по городу. В квартире на шестом этаже обгорела обстановка на кухне на площади 4 квадратных метров.

С верхних этажей эвакуировали 15 жильцов. В результате пожара пострадала женщина. С отравлением угарным газом ее увезли в больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.