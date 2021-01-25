В Петербурге во вторник ожидается снег с дождем

Во вторник, 26 января, в Северной столице ожидается облачная погода.

Днем выпадут осадки в виде мокрого снега с дождем. Ночью осадки не прогнозируются.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.