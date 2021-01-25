Доктор Мясников оправдал ОМОНовца, ударившего в живот петербурженку

Врач и телеведущий Александр Мясников оправдал действия сотрудника ОМОН, который пнул в живот женщину на несогласованной акции в Петербурге.

По его словам, у ОМОНовцев есть рефлекс, наработанный годами, поскольку любой в толпе может «баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть».

Мясников также отметил в своем Telegram-канале, что на митингах нет женщин, есть только потенциальные противники. И добавил, что силовик лишь выполнял свою задачу.

Напомним, во время несогласованной акции в Петербурге, которая прошла 23 января, женщина вышла навстречу ОМОНавцам, видимо, собираясь что-то спросить. В этот момент один из людей в форме оттолкнул ее, пнув ногой в живот. В результате пострадавшая отлетела на асфальт и ударилась головой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что получившая удар в живот от полицейского петербурженка обратится в СК.