В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника

В Петербурге на уборку улиц вышла спецтехника
Уборочная техника в Петербурге 26 января. Фото: ut.kb.gov.spb.ru

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 23 декабря дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают дороги на Тверской, Воздухоплавательной и Варшавской улицах, Дальневосточном, Индустриальном, Московском и Загородном проспектах, Малом проспекте В.О. и набережной Обводного канала.

Также спецтехника замечена в Кронштадте и Петергофе. Уборочной техники не видно на улицах Стрельны.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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