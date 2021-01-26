Врач рассказал о главной опасности курения кальяна

Один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет. Фото: Pixabay

Один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет. Фото: Pixabay

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе рассказал в чем заключается опасность курения кальяна.

Врач согласился со своим коллегой Александром Мясниковым, который ранее заявил, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара — это больше пачки сигарет, сообщает НСН.

Он считает, что за курение кальянов нужно контролировать.

«Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. <…> В этом значительная опасность этого типа курения», — считает медик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 25 ноября, в Петербурге началось очередное заседание Законодательного Собрания. Депутаты обсудили законопроект, который направлен на расширение полномочий города по регулированию деятельности кальянных. Депутаты предлагают ввести особые требования к «дымным» заведениям, которые создают в домах серьезный дискомфорт для жильцов.