В Назии спасатели ночью тушили частный дом

В ночь на 26 января в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 3:20. Жители поселка Назия сообщили о пожаре на Карьерной улице.

В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:50.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.