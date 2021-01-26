В Назии спасатели ночью тушили частный дом

В Назии спасатели ночью тушили частный дом
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 26 января в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о пожаре поступило в 3:20. Жители поселка Назия сообщили о пожаре на Карьерной улице.

В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и три единицы спецтехники, сообщили в ГУ МЧС по региону. Частный дом горел на площади 48 квадратных метров. Справиться с огнем удалось к 4:50.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.

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