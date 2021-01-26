Утром пожар уничтожил Mercedes в Кудрово

Информация о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Информация о пострадавших не поступало. Фото: Pixabay

Утром 26 января во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся легковой автомобиль Mercedes.

Машина находилась на проспекте Строителей в Кудрово, когда случился пожар. Пламя заметили около 4:56 утра.

У машины сгорели все сгораемые части, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось к 5:04. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в пожаре на Купчинской улице.