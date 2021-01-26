Из квартиры в Невском районе вынесли ювелирные украшения на 600 тыс. рублей

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который проник в чужую квартиру и вынес ювелирные украшения.

Инцидент произошел 24 января на улице Бабушкина.

В полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестный неустановленным способом проник в его двухкомнатную квартиру, расположенную на 8 этаже 8 этажного дома и вынес оттуда браслеты, четыре цепочки, серьги, обручальное кольцо, кулон, семь колец, две булавки и два крестика на сумму 300 тыс. рублей, а также денежных средств 305 000 рублей. Общий материальный ущерб составил 605 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе неизвестный совершил квартирную кражу и скрылся с места преступления. Полиция ищет преступника, который унес с собой 8 тыс. евро и украшения.