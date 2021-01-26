В Ленобласти выпадет снег 27 января

В Ленобласти выпадет снег 27 января
В регионе пойдет снег. Фото: pixabay.com

В ночь на 27 января в Ленобласти выпадет снег.

Также по прогнозам синоптиков, пройдет дождь. Такая погода в регионе ожидается и днем. Столбики термометров покажут -3… +2 градусов. Ночью будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, днем он ослабнет, скорость его порывов будет достигать 2-6 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть аккуратнее и не превышать скорость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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