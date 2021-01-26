Неизвестный напал с ножом на людей во Франкфурте

Неизвестный напал с ножом на людей во Франкфурте
Инцидент произошел 26 января. Фото: Pixabay

Неизвестный мужчина напал с ножом на людей во Франкфурте-на-Майне.

Инцидент произошел во вторник, 26 января, у вокзала. Об этом сообщает местная полиция в Twitter. Он успел ранить нескольких человек. Пострадавших увезли в больницу. Точное число раненых не сообщается.

Задержанный находился в состоянии наркотического опьянения, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Квартал, где произошло нападения, известен неблагоприятной криминогенной обстановкой. Обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе Северной столицы вечером 2 января таксист изрезал пассажира, а затем высадил его вместе с приятелем и уехал. Инцидент произошел около 21 часа 2 января, когда двое молодых людей пришел в гости к своему знакомому, живущему на Рыбацком проспекте.

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