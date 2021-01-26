В России зафиксировали минимальный рост цен на ЖКХ за последние 19 лет

Жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в 2020 году примерно на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Данный показатель стал рекордно низким.

Как сообщают эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, данный рост цен стал минимальным начиная с 2002 года. Такие показатели объясняют специалисты пандемией коронавируса. Например, некоторые регионы не повышали цены из-за новой болезни, а другие – приостановили взносы на капремонт.

Отметим, что лидером по удорожанию стала Республика Коми. Рост там составил 16,2%. На втором месте Воронежская область, – 7,8%. Тройку замкнул Забайкальский край – 7,1%

В двух столицах же России цены выросли менее среднего значения. Так в Москве рост составил 3%, а в Петербурге 4,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти неплательщик ЖКХ с топором требовал включить воду в доме.