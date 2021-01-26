Едва не убитый женой солист Мариинского театра скоро вернется к работе

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич в скором времени вернется к работе. Фото: сайт Мариинского театра

Солист Мариинского театра Павел Шмулевич в скором времени вернется к работе. Фото: сайт Мариинского театра

Солист оперы Мариинского театра в Петербурге Павел Шмулевич, получивший ножевые ранения от супруги, в скором времени планирует вернуться на работу. Раны оказались незначительными.

Как сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу Мариинки, после нападения врачи оценивают состояние артиста как удовлетворительное.

Мужчина получил ранения во время потасовки с женой в квартире на набережной Пряжки. Бытовой конфликт начался со словесной перепалки, но он перерос в драку — супруга схватилась за нож. Она нанесла Шмулевичу ранения в область левой и правой руки и спины.

В театре отметили, что солист в ближайшее время выйдет на работу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что солист Мариинки попросил привлечь к ответственности свою жену, которая напала на него с ножом.