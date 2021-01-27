Кобры начали плеваться ядом из-за людей

Главным движущим фактором эволюции плюющихся кобр, полагают ученые, могло послужить появление человека и других гоминид.

Изучение истории эволюции плюющихся кобр показало, что их предки приобретали свою способность как минимум трижды. Это может быть связано с появлением человека и высших приматов, пишет ТАСС Наука со ссылкой на научный журнал Science.

Так, биологи уже много лет пытаются понять, как сразу три вида пресмыкающихся — африканские и азиатские плюющиеся, а также южноафриканские ошейниковые кобры — научились плеваться ядом прямо в глаза нападающих на них животных. Исследователи пока точно не знают, был ли способен на это общий предок этих змей и, если да, то зачем ему нужна была такая способность.

Получить ответы на эти вопросы попытались эволюционист из Бангорского университета в Великобритании Вольфганг Вюстер и его коллеги. Они сравнили химический состав яда вышеупомянутых кобр и их неплюющихся родичей. Затем сопоставили полученные данные со строением геномов этих змей. Благодаря этому ученые сделали предположение о том, когда же предки современных пресмыкающихся научились плеваться ядом.

Анализ показал следующее: с одной стороны, все плюющиеся кобры используют яд исключительно для защиты от нападений более крупных животных, что противоречит общепринятым представлениям о том, что состав яда змей зависит в первую очередь от их диетических предпочтений, с другой, предки всех трех подгрупп плюющихся кобр выработали подобную способность независимо друг от друга и в разные периоды времени.

В пользу того, что главным движущим фактором эволюции плюющихся кобр могло послужить появление человека и прочих гоминид говорит то, что общий предок всех африканских змей, обладающих такой способностью, появился около семи миллионов лет назад, примерно в то же время, когда разделились предки людей и шимпанзе.

Как поясняет Вюстер, многие приматы нападают на змей, используя камни и палки, а появление двуногих гоминид, чьи руки хорошо приспособлены для таких действий, могло стать общим фактором естественного отбора, который трижды заставил предков разных плюющихся кобр выработать дальнобойную систему защиты.

Таким же образом похожие змеи около 2,5 млн лет назад появились на территории Азии — в то время туда впервые проникли первые представители рода Homo.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, когда змеи, по мнению ученых, потеряли конечности.