Жительница Пушкина отсудила у строительной компании 245 тысяч рублей за ржавую воду

В Пушкине местная жительница выиграла суд у строительной компании из-за некачественной воды в квартире.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, жительница Пушкина обратилась в суд с претензией к компании-застройщику из-за ржавой воды, которая текла из крана в ее квартире. Для подтверждения непригодности воды она провела экспертизу, которая показала, что требования СанПина действительно нарушены.

В суде управляющая компания дала показания, что в доме были установлены некачественные трубы. По результатам строительно-технической экспертизы стало понятно, что в системах водоснабжения были определенные дефекты.

В итоге суд обязал застройщика исправить все недочеты и выплатить петербурженке моральную компенсацию и покрыть судебные расходы. Всего в пользу жительницы взыскали 245 тысяч рублей.

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