Жительница Пушкина отсудила у строительной компании 245 тысяч рублей за ржавую воду

Жительница Пушкина отсудила у строительной компании 245 тысяч рублей за ржавую воду
Петербурженка выиграла суд у компании-застройщика. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Пушкине местная жительница выиграла суд у строительной компании из-за некачественной воды в квартире.

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, жительница Пушкина обратилась в суд с претензией к компании-застройщику из-за ржавой воды, которая текла из крана в ее квартире. Для подтверждения непригодности воды она провела экспертизу, которая показала, что требования СанПина действительно нарушены.

В суде управляющая компания дала показания, что в доме были установлены некачественные трубы. По результатам строительно-технической экспертизы стало понятно, что в системах водоснабжения были определенные дефекты.

В итоге суд обязал застройщика исправить все недочеты и выплатить петербурженке моральную компенсацию и покрыть судебные расходы. Всего в пользу жительницы взыскали 245 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская компания понесла ответственность за квартирный пожар в Карелии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
компенсация пушкин ржавая вода суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкинском районе убрали незаконную свалку
Авиасообщение открыто, но посетить нельзя: почему петербуржцы не смогут ...
Азербайджан возмутили слова Милонова о Карабахе
Петербурженку, которую на митинге ударил полицейский, повторно госпитализировали
Депутат Госдумы предложил разместить на пятитысячной купюре портрет Путина
Бастрыкин проконтролирует дело 11-летнего мальчика, оставшегося без ног в ...
Нож в спину, пропофол и кислота в лицо: как калечат сотрудников Мариинки и ...
Сына Плющенко вновь проверят на синдром Аспергера