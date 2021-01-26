На Луначарского тушили крышу жилого дома

На Луначарского тушили крышу жилого дома
Информация о пострадавших не поступала. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На данный момент огонь ликвидирован. Непонятно, что стало причиной инцидента.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 26 января, произошел пожар на крыше одного из многоэтажных жилых домов. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», которые также поделились кадрами с места происшествия.

Все случилось на проспекте Луначарского – местные жители заметили, что горит крыша дома. На место вызвали спасатели, которые уже ликвидировали возгорание. Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Это только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автомобиль сплющило между трамваями на проспекте Энгельса. Сведений о возможных пострадавших пока нет. Однако известно, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи и реанимация.

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