«Смотри, сейчас рванет»: петербуржец угрожал взорвать аптеку, а затем убежал

В Северной столице мужчина решил «взорвать» аптеку или напугать фармацевта. Он зашел в здание и сообщил о бомбе в своем пакете, а затем убежал в неизвестном направлении. Работница напугалась и позвонила в полицию.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент случился накануне, 26 января, в доме №6 по Торфяной дороге, где расположена аптека «Невис». Именно туда зашел мужчина и со словами «смотри, там взрыв-пакет, сейчас рванет» убежал из в неизвестном направлении.

В итоге, сотрудница обратилась в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники смогли по «горячим следам» задержать нарушителя. Им оказался мужчина 1959 года рождения.

После того, как «взрывателя» доставили в отдел, он пожаловался на свое самочувствие. Мужчину госпитализировали. В это время сотрудники органов проверили содержимое пакета и не обнаружили там взрывчатых веществ.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд.