На Малой Посадской под окнами найден труп 80-летней женщины в ночной рубашке

На Малой Посадской под окнами найден труп 80-летней женщины в ночной рубашке
Инцидент произошел в дворе дома на Малой Посадской 25/4. Фото: Google View

Около 8 часов утра во вторник, 26 января, житель Северной столицы заявил в правоохранительные органы об обнаружении трупа неизвестной пожилой женщины в ночной рубашке во дворе дома 25/4 по Малой Посадской улице.

По информации полицейских, прибывших к месту происшествия, погибшей на вид около 80 лет, она лежала на левом боку в ночной рубашке. По предварительной версии, причиной смерти стало падение с высоты 4 этажа. При этом номер квартиры, откуда могла выпасть женщина, все еще устанавливается.

Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, пенсионерка была инвалидом 2-й группы и зарегистрирована в Ленинградской области. По месту регистрации проживала вместе с 54-летней дочерью и 22-летним внуком.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 24 января, в Шушарах с крыши десятиэтажного дома упала 14-летняя девочка.

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