Самозанятых Петербурга поддержат микрозаймами под низкие проценты

В 2021 году в Петербурге стартуют также региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Фото: pixabay

В 2021 году в Петербурге стартуют также региональные проекты «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами». Фото: pixabay

В 2021 году в Санкт-Петербурге продолжат развивать программу самозанятости для малых предпринимателей и расширять поддержку участников этого рынка.

В частности, как информирует аппарат вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина, самозанятым горожанам планируется предоставлять микрозаймы с льготной процентной ставкой немногим выше 4%. Кроме того, согласно отчету аппарата вице-губернатора, в прошлом году Фонд содействия кредитованию выдал в 8 раз больше микрозаймов, чем в 2019-м. В 2021 году планируется выдать еще больше из-за введения «процентных скидок».

Также по итогам 2020 года в городе на Неве на 10% выросло количество недвижимости для предоставления субъектам малого и среднего бизнеса. Почти 14 тысяч жителей Петербурга получили возможность обучения основам ведения предпринимательства, а региональный проект акселерации позволил новым предприятиям активнее развиваться, благодаря поддержке бизнес-наставников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России проиндексировали и продлили до 2026 году программу материнского капитала.