В 2020 году частные инвесторы проспонсировали строительство 26 соцобъектов в Петербурге

Благодаря участию инвесторов в течение 2020 года в Северной столице построили 26 социальных объектов: 3 школы, 13 детских садов, 5 медицинских учреждений и 5 объектов другого назначения.

Об этом в среду, 27 января, информирует комитет по строительству Санкт-Петербурга. В число крупнейших инвестиционных проектов прошлого года вошли такие объекты, как школа на Архивной улице на 1 650 учеников, а также школа на проспекте Ветеранов, рассчитанная на 1 375 детей, садик на Комендантском проспекте на 220 мест и дошкольное образовательное учреждение на Коломяжском проспекте на 160 детей.

Для сравнения, в 2019 году ввели в эксплуатацию 25 соцобъектов, построенных, благодаря частным инвесторам. В текущем году также планируется завершить строительство 25 объектов, спонсируемых инвесторами. Среди них будет 4 школы и 18 детских садов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ходе строительства нового корпуса городской больницы №33 в Колпино.