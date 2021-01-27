Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 450-тысячный автомобиль

Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 450-тысячный автомобиль
Сейчас на петербургском предприятии выпускают Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano. Фото: завод Nissan

В среду, 27 января, с конвейера предприятия японского автопроизводителя Nissan в Северной столице сошел 450-тысячны автомобиль.

Об этом уведомляет пресс-служба завода. Юбилейной машиной стал ярко-оранжевый Nissan X-Trail, стоимость которого в топовой комплектации LE Top стоит 2 354 000 рублей. В салоне 450-тысячного автомобиля установлены кресла с комбинированной отделкой кофейного цвета. Кроме того, иномарка оснащена возможностью дистанционного запуска мотора, интеллектуальной системой остановки перед препятствием и многим другим.

Напомним, что филиал завода Nissan в Северной столице был торжественно открыт в 2009 году. На данный момент с конвейеров этого предприятия сходят Nissan Qashqai, Nissan X-Trail и Nissan Murano.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленинградской области стали чаще приобретать автомобили.

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