Попавшую в пьяное ДТП Анну Довгалюк уволили из петербургского ЗакСа

Из Законодательного Собрания Петербурга уволили юристку Анну Довгалюк, которая попала в «пьяную» автомобильную аварию. В петербургском парламенте он проработала два года.

Об этом стало известно в среду, 27 января. Об увольнении юристки заявил председателя ЗакСобрания Вячеслав Макаров в ходе брифинга.

По словам политика, Довгалюк была уволена сегодня утром. В 9 часов он подписал распоряжение об уволньнении, и уже через несколько часов юристка потеряла должность в парламенте.

Напомним, ДТП с сотрудницей ЗакСа произошло в субботу, 23 января, на Херсонской улице. Автомобиль Mercedes S450, за рулем которого была Довгалюк, влетел в стоящую на светофоре машину. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование и попыталась оправдаться тем, что просто отвлеклась на телефон. Макаров назвал такое поведение вызовом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юристку ЗакСобрания Петербурга Анну Довгалюк остановили на Херсонской с признаками опьянения за рулем.