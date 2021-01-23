Юристку ЗакСобрания Петербурга Анну Довгалюк остановили на Херсонской с признаками опьянения за рулем

Юристку ЗакСобрания Петербурга Анну Довгалюк остановили на Херсонской с признаками опьянения за рулем
Довгалюк отказалась проходить медицинское освидетельствование. Фото: ВКонтакте/ Дорожный инспектор

Ранним утром 23 января сотрудницу Законодательного Собрания Северной столицы Анну Довгалюк остановили инспекторы ДПС — девушка, предположительно, находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Mercedes S450, которым управляла юристка петербургского ЗакСобрания, остановили возле дома №1/7 по Херсонской улице в Центральном районе около 4:40 утра 23 января. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что девушка нетрезва, и попросили пройти медицинское освидетельствование, от которого чиновница отказалась.

Как рассказывают в сообществе «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте» Довгалюк стала угрожать инспекторам ДПС увольнениями и подчёркивала, что работает в Законодательном собрании. Её «Мерседес» в итоге отогнали на стоянку, а сама девушка уехала домой на такси.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец решил бесплатно проехать в трамвае и заодно ограбить кондуктора.

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