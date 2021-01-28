В Японии пообещали создать электромобиль за 220 тысяч рублей

В Японии пообещали создать электромобиль за 220 тысяч рублей
Спрос на электромобили может вырасти более чем в три раза. Фото: pixabay

Уже в ближайшем будущем, как обещают японские специалисты, на мировом рынке появятся сверхдоступные электромобили, что обеспечит взрывной рост спроса на новый транспорт.

Об этом заявил председатель и главный исполнительный директор производителя двигателей Nidec Сигенобу Нагамори. По его словам, китайский производителю электромобилей Wuling уже удалось снизить цены до 4,3 тысяч долларов за машину (324 тысяч рублей по текущему курсу). Сейчас в Китае местный электрокар пользуется большей популярностью, чем легендарная Tesla Model 3.

В самом скором времени, уверен Нагамори, электромобили будут стоить меньше 3 тысяч долларов (то есть, 220 тысяч рублей). В связи с этим эксперт прогнозирует рост годовых продаж электрокаров с 90 млн до 30 млн штук, передает РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tesla в минувшем году выпустила рекордные 500 тысяч электромобилей.

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