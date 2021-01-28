Жители Петербурга стали реже жаловаться на скользкие улицы

Соляной раствор, использующийся для обработки дорог Петербурга, является одним из самых экологичных противолёдных материалов и только на 23% состоит из соли. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

Соляной раствор, использующийся для обработки дорог Петербурга, является одним из самых экологичных противолёдных материалов и только на 23% состоит из соли. Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

По словам начальника управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Северной столицы Вадима Мизюкина, горожане стали реже жаловаться на гололедицу.

Такие выводы глава управления по комплексной уборке и содержанию дорог озвучил на пресс-конференции, посвященной профилактике зимнего травматизма. По мнению чиновника, снижение жалоб обусловлено тем, что в текущем сезоне для обработки дорог и тротуаров используются, в основном, солевые растворы.

Их, как и пескосоляные смеси, выбрали из-за легкости обработки. К примеру, на центральных улицах Петербурга раствор распределяют при помощи специальных тележек с дозаторами. Мизюкин при этом подчеркнул, что посыпать дороги песком и солью необходимо даже при отсутствии снега — это и помогает избежать гололеда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чиновники будут следить за уборкой снега в городе на Неве через сервис Гисметео.