Чиновники будут следить за уборкой снега в Петербурге через новый сервис Гисметео

В Северной столице в декабре запустили проект, разработанный Гисметео совместно с комитетом по благоустройству и комитетом по информатизации и связи. Сервис позволит следить за накоплением и уборкой снега на петербургских улицах онлайн.

В рамках проекта чиновники решили внедрить сервис прогноза погоды Гисметео в цифровую панель управления городом. Благодаря сервису градоначальник и специалисты ситуационного центра могут круглосуточно следить за ситуацией на улицах Петербурга.

Информация на панели обновляется несколько раз в сутки в соответствии с изменениями погоды. Кроме того, на панели отображается количество снегоуборочной техники, которая работает в городе в настоящий момент.

Отмечается, что этот проект в перспективе позволит более эффективно использовать городские ресурсы и прогнозировать необходимое количество техники на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День снятия блокады Ленинграда ожидается снег с дождем.