В четверг аэропорт Пулково работает без отмен и задержек

Пулково работает в штатном режиме, однако в течение дня расписание полетов может измениться. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково работает в штатном режиме, однако в течение дня расписание полетов может измениться. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 28 января, согласно данным онлайн-табло аэропорт Северной столицы работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов не предвидится.

В общей сложности, в течение дня воздушные ворота Санкт-Петербурга обслужат на прилет и вылет 74 рейса, из которых пять — международные, в Самарканд, Анталью, Стамбул, Ларнаку и Франкфурт-на-Майне. Отметим, что, хотя на данный момент самолеты должны приземляться и взлетать по расписанию, график может измениться из-за погодных условий или внештатных ситуаций.

Следить за актуальной информацией по работе аэропорта Северной столицы можно на сайте, онлайн-табло регулярно обновляется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью, однако, не обошлось без задержек: в 2:35 с опозданием Пулково покинул самолет авиакомпании «Победа», направлявшийся в Пермь.