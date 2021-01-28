Оттепели в Петербурге подходят к концу: в четверг ожидается снег и 0 градусов

В четверг, 28 января, ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус традиционно поделился прогнозом погоды для Северной столицы в своем Facebook.

Леус рассказал, что сегодня погодные условия в Санкт-Петербурге определяет приближающийся с юга циклонический вихрь, который принесет облачную погоду и, скорее всего, небольшие осадки в вид снега и мокрого снега. В связи с этим местами возможно образование гололедицы.

В целом температура воздуха в городе будет колебаться в пределах 0…+2 градусов, в Ленинградской области похолодает до 3…+2 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно меняться и составит 752 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, как переносят внезапное потепление обитатели Ленинградского зоопарка.