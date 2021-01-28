«Без предупреждения»: в петербургском порту задержали 161 тонну хека из Аргентины

«Без предупреждения»: в петербургском порту задержали 161 тонну хека из Аргентины
Рыба не прошла проверку. Фото: Россельхоз

В Северной столице задержали две крупных партии рыбы хека из Буэнос-Айреса. Товар прибыл в город морским путем без предварительного уведомления от Аргентины.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по городу, инспекторы терминала АО «Петролеспорт» провели ветеринарный контроль 161 тонны свежемороженого хека. Товар прибыл в город «без предупреждения».

«Однако в ходе проведения документарного контроля должностные лица ведомства выявили отсутствие предварительного уведомления о прибытии грузов от ветеринарной службы Аргентины», – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент в отношении грузополучателя составлен административный протокол. Рыба останется в порту Петербурга до выдачи ветеринарного сертификата.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ветеринарный контроль в Пулково в 2020 году прошли почти 1,5 млн животных.

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