Россияне планируют посетить Петербург на День влюбленных

Россияне планируют посетить Петербург на День влюбленных
Россияне поедут в Петербург 14 февраля. Фото: Pixabay

Северная столица попала в список городов для романтичного путешествия на 14 февраля. День всех влюбленных россияне планируют провести в Петербурге и других уютных уголках страны.

Согласно данным исследования сервиса бронирования жилья TVIL.RU, больше всего россияне планируют поехать на 14 февраля в Ялту. Данное направление оказалось самым популярным для мини-отдыха в последний месяц зимы. В основном туристы бронируют отели на 2-3 дня.

«48% влюблённых пар бронирует недорогие отели и квартиры в Ялте и Челябинске. Ещё 29% туристов, путешествующие в одиночку, планируют поездки на февральские выходные на Урал и в Сибирь», – говорится в сообщении исследования.

Таким образом, эксперты составили список из 10 популярных городов на 14 февраля. Топ возглавила Ялта, а на втором месте расположился Севастополь. Тройку лидеров замкнул Сочи и уже за ним расположился Санкт-Петербург. Также в рейтинг попали Сургут, Шерегеш, Москва, Челябинск, Красноярск и Сортавала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Петербург вошел в топ городов с самыми дорогими авиабилетами для туристов.

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