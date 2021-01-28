Россиян предупредили о возможном подорожании сладостей

Российские кондитеры начали жаловаться на резкое повышение цен на сахар. В связи с этим в стране могут подняться цены на зефир, пастилу и торы.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин рассказал «Известиям», что только в январе килограмм сахара подорожал до 39-44 рублей. Вместе с этим могут вырасти и цены на кондитерские изделия — на 6-30%.

По словам Лашманкина, промышленные покупатели покупают сахар по свободным ценам. Он отметил, что в нашей стране сейчас нет дефицита сахара, и оптовые покупатели могут купить продукцию по фиксированной цене, но у кондитеров такой возможности нет.

Отметим, что в конце 2020 года в России подписали соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Таким образом, заводы по производству сахара согласились до 1 апреля отпускать сахар за 36 рублей за килограмм, а в розницу — за 46 рублей за килограмм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские производители хотят продавать в магазинах картофель «экономкласса» под предлогом сдерживания цен.