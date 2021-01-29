Захарова: Лановой был отчаянно честным человеком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

«Лановой… Главное для меня — настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству. Образец гражданского мужества. Светлая память», — написала она на своей странице в Facebook.

В четверг, 28 января умер народный артист СССР Василий Лановой.

В начале января Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом. Сначала актер хорошо переносил болезнь, но, в силу пожилого возраста, его решили госпитализировать. Сообщалось, что у народного артиста СССР поражено всего 5% легких, и уже через несколько дней его выпишут. Однако вскоре медики заявили, что актер находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Ему скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.