Аэропорт Пулково 29 января работает без отмен и задержек

Ситуация может измениться, но пока все полеты проходят по расписанию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ситуация может измениться, но пока все полеты проходят по расписанию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пятницу, 29 января, согласно данным онлайн-табло, петербургский аэропорт работает по расписанию — изменений в графике вылета и прилета самолетов нет.

Сегодня воздушные ворота Северной столицы примут и отправят более 150 рейсов, из которых 14 — международные, в Стамбул, Ереван, Хельсинки, Цюрих, на Занзибар и несколько других направлений. Отметим, что в силу погодных условий или других внештатных ситуаций время вылета и прилета самолетов в течение дня может меняться.

Ознакомиться с актуальным графиком полетов можно в онлайн-табло на сайте аэропорта, информация там регулярно обновляется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прошлой ночью задержали вылет самолета из Северной столицы в Пермь. Лайнер авиакомпании «Победа» покинул петербургский аэропорт в 2:35 минут.