В Петербурге четверо мигрантов «заработали» больше 2 млн рублей, продавая арендованные машины

За мошенничество преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

За мошенничество преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Следователи нашли виновных в совершении преступления годичной давности — ими оказались четверо граждан ближнего зарубежья.

Лето 2020 года в транспортную полицию с заявлением о пропаже иномарки обратился 31-летний житель Ленинградской области. По словам заявителя, он предоставил свой автомобиль коммерческой организации, сдающей машины в аренду, а её клиент, на время забравший транспортное средство, внезапно перестал выходить на связь.

Спустя год цепочку событий удалось восстановить. Как оказалось, к хищению авто были причастны четверо мигрантов в возрасте от 23 до 28 лет. Используя поддельные документы, преступники арендовали машины в нескольких организациях и решили их продать. Им удалось провернуть незаконные сделки с двумя транспортными средствами. При попытке реализовать третий автомобиль злоумышленников задержали.

Две украденных машины передали владельцам, местонахождение третьей устанавливается. В общей сложности, ущерб, причиненный угонщиками, составляет более 2 миллионов рублей. Обвиняемые находятся под стражей.