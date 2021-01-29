В 2020 году продажи машин в Петербурге снизились на 7%

В связи с пандемией коронавируса и локдауном продажи автомобилей в Северной столице по итогам 2020 года сократились на 7%, сообщают эксперты компании «Auto-Dealer-СПб».

По данным аналитического агентства, в течение прошлого года в Петербурге приобрели примерно 143 тысячи новых легковых машин. Пиковые продажи пришлись на декабрь — в последний месяц 2020-го рост сделок составил 18%. В этот же период произошли изменения в тройке самых популярных автомобилей среди горожан.

Самым распространенным брендом оказался Hyndai, второе место досталось LADA, а на третьем месте внезапно оказалась KIA, которая на протяжении всего года занимала лидирующую позицию. В десятку лидеров вошли и две марки премиум-авто — Mercedes-Benz и BMW.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский завод Nissan выпустил 450-тысячный автомобиль.