В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали 12 детей

В общей сложности в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 351 ДТП.

Согласно статистике за 28 января, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях в Петербурге пострадали 13 человек. в результате аварий 12 несовершеннолетних получили травмы, один погиб.

В Ленобласти травмы в авариях получили десять человек.

В Ленинградской области в результате ДТП погиб один ребенок. Кроме того, пострадали шесть детей. В регионе произошло 54 дорожно-транспортных происшествия, из которых получили травмы в семи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыла скорая помощь. Дорожный инцидент случился в ночь на четверг, 28 января, на перекрестке улиц Маршала Говора и Возрождения.