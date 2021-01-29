Водитель, не пропустивший «скорую» в Петербурге, может лишиться прав на срок до 1 года

Машина скорой ехала со включенными спецсигналами, но это не убедило водителя уступить дорогу. Фото: Pixabay

Машина скорой ехала со включенными спецсигналами, но это не убедило водителя уступить дорогу. Фото: Pixabay

В ГИБДД отреагировали на сообщение неизвестного гражданина о видеозаписи, на которой водитель «Сузуки СХ4» не намеренно не пропускает на дороге машину скорой помощи.

Машина медиков ехала со включенными спецсигналами по проспекту Энгельса, однако водитель проигнорировал этот факт. Сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя — им оказался 32-летний ведущий инженер в теплоэнергетической компании.

В отношении автомобилиста составили протокол о «непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световым и звуковыми сигналами» (ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ). За такой поступок мужчина может остаться без прав на год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в авариях на дорогах Санкт-Петербурга пострадали 12 детей.