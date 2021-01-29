Прокуратура Петербурга предупреждает об угрозе безопасности из-за массовых протестных акций

Вот так проходил в Петербурге несанкционированный митинг в прошлую субботу, 23 января. Фото: Gazeta.SPb

Вот так проходил в Петербурге несанкционированный митинг в прошлую субботу, 23 января. Фото: Gazeta.SPb

Прокуратура Северной столицы выявила в интернете публикации с призывами к участию в массовых беспорядках и несогласованных акциях.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что обнаруженные в Сети призывы угрожают общественный безопасности. Правоохранительные органы также предупреждают, что участие в массовых беспорядках и незаконных акциях или организация таковых влечет за собой ответственность вплоть до уголовной.

Напомним, что на минувших выходных по всей стране, включая Петербург, прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На улицы вышли десятки тысяч людей. После завершения несанкционированного шествия сторонники политика анонсировали повторную акцию, которая намечена на 31 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем, по мнению Лукашенко, различия между протестами в России и Белоруссии.