Мурашко заявил, что в борьбе с пандемией переломный момент придется на февраль-март

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, ближайшие два месяца станут показательными в борьбе с коронавирусом.

Скорее всего, на февраль и март придется переломный момент в ситуации с распространением инфекции, а после заболевание, наконец, начнет отступать. Об этом глава Минздрава заявил в пятницу, 29 января, в ходе рабочего визита в Карелию. «Мы сегодня делаем все [для этого]», — подчеркнул Мурашко.

Напомним, что после новогодних праздников статистика по коронавирусу в России стала улучшаться — вот уже несколько дней число ежедневно выявляемых случаев заражения ниже 20 тысяч человек. В Петербурге также снижается скорость распространения вируса. К примеру, за минувшие сутки выявили 2 284 инфицированных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице, по оценкам специалистов, перенесли коронавирус примерно 1,5 миллиона человек.