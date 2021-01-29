В Педиатрическом университете Петербурга прооперировали новорожденного малыша с COVID-19

Хирурги Санкт-Петербургского государственного Педиатрического университета прооперировали новорожденного мальчика весом 1 460, который перенес коронавирус.

Малыш родился 1 января 2021 года в городе Всеволожск. У него, как и у его мамы, диагностировали COVID-19 — к счастью, в легкой форме. Но одновременно с тем у ребенка обнаружили другую, более опасную патологию — артрезию пищевода. Это значит, что у новорожденного отсутствует сообщение между ротоглоткой и желудком, то есть пища не может поступать в организм через рот. Также у мальчика диагностировали так называемый трахеопищеводный свищ, из-за которого с каждым вдохом желудок раздувался и еще больше сдавливал легкие, объяснил детский хирург Перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти.

Заболевание можно было диагностировать до рождения, однако мама не успела сделать третий, ключевой скрининг, на котором могли выявить патологию — ей пришлось делать экстренное кесарево сечение, а немного позже врачи поняли, что малышу тоже нужна срочная операция. Уже 4 января специалисты Педиатрического университета провели сложное хирургическое вмешательство. Им удалось ограничиться малоинвазивной процедурой, требующей лишь одного прокола в груди.

Сейчас новорожденный находится в стабильном состоянии и уже прибавил в весе 300 граммов. Его мама пока находится на карантине и ждет встречи с малышом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале декабря 2020 года специалисты Педиатрического университета удалили опухоль сердца двухлетнему мальчику.