Песков прокомментировал видео изнутри дворца в Геленджике

Он признался, что еще ничего не видел. Пресс-секретарь не сообщил, планирует ли ознакомиться с видеоматериалами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видео, снятое журналистами издания Mash. Представитель Кремля заверил, что не ознакомился с материалами. Об этом пишет ТАСС.

Он не уточнил, планирует ли побывать на экскурсии по дворцу в Геленджике. Песков также добавил, что никогда не бывал там.

Напоминаем, что журналисты сняли ролик о своей поездке на загадочный объект. Судя по нему, основные работы завершены только на фасаде здания, а внутри идут начальные строительные работы. Здание планируют достроить через шесть лет.

Власти отказываются называть граждан, которым принадлежит дворец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что внутри «дворца Путина» в Геленджике оказался «сплошной бетон». Сотрудникам Mash удалось провести в стенах «дворца Путина» час — этого хватило, чтобы осмотреть 16 помещений, предназначенных для размещения спален, ванных и гардеробных.